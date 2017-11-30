30/11/2017 15:38
30 Kasım 2017 ATV yayın akışı
30 Kasım ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Cennet'in Gözyaşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kanatsız Kuşlar
00:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:25 Cennet'in Gözyaşları
04:10 Aşk ve Mavi