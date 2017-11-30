30/11/2017 15:36
30 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı
30 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:20 6 Mantı
07:20 Yeşil Deniz
09:50 1'de Bugün
10:00 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Kalk Gidelim
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
23:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:35 1'de Bugün
01:45 Kalk Gideli
04:20 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
05:45 6 Mantı