29/11/2017 16:57


29 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

29 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Siyah Beyaz Aşk

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Alışveriş Melekleri

14:45 Magazin D

16:30 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Meryem

23:30 Kızlarım İçin

04:00 Alışveriş Melekleri


necdet sivasli
Zeytin, altın kadar değerlidir
Kardio Egzersizleri
Sadece Kardio Egzersizleri Yapmak Yeterli midir
fatih terim
Fatih Terim, Neden zirvede değiliz sorusuna cevap buldu
Süper Lig besiktas galatasaray
Beşiktaş ile Galatasaray Kulüp başkanların derbi karnesi
ziraat turkiye kupasi
Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demir, işte ilk onbirler
İlgili Haberler
show tv yayin akisi

29 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

29 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

29 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı

atv yayin akisi

29 Kasım 2017 ATV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Zeytin, altın kadar değerlidir

Kardio Egzersizleri

Sadece Kardio Egzersizleri Yapmak Yeterli midir

fatih terim

Fatih Terim, Neden zirvede değiliz sorusuna cevap buldu

Süper Lig besiktas galatasaray

Beşiktaş ile Galatasaray Kulüp başkanların derbi karnesi

 Yazarlarımız
arzu sheridan

1920'lerde Paris

Herkese Merhabalar Tate Modern, ünlü ressam ve heykeltıraş Modigliani’nin eserlerini sergiliyor (23 kasim -2 nisan) Badem gözlü, uzun boyunlu, kolyeli portrelerinin yanı sıra Nu tabloları da ...

Devam