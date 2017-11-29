29 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı
29 Kasım FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Kaybolan Çiçekler
12:50 Stil Avcıları
15:15 Memet Özer ile Mutfakta
16:00 Şevkat Yerimdar
17:00 Komşular
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Nerdesin Birader?
23:15 İlk Buluşma
00:30 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel
02:00 Şevkat Yerimdar
04:30 Komşular
05:30 İnadına Aşk