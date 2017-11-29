29/11/2017 16:51


29 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

29 Kasım FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Kaybolan Çiçekler

12:50 Stil Avcıları

15:15 Memet Özer ile Mutfakta

16:00 Şevkat Yerimdar

17:00 Komşular

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Nerdesin Birader?

23:15 İlk Buluşma

00:30 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel

02:00 Şevkat Yerimdar

04:30 Komşular

05:30 İnadına Aşk


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