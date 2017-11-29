29 Kasım 2017 ATV yayın akışı
29 Kasım ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:55 Cennet'in Gözyaşları
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
22:30 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
00:30 Son Durak
01:30 Dizi04:10 Dizi