29/11/2017 16:44


29 Kasım 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

29 Kasım ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

13:55 Cennet'in Gözyaşları

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

22:30 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

00:30 Son Durak

01:30 Dizi04:10 Dizi


kanal d yayin akisi
29 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
fox tv yayin akisi
29 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı
atv yayin akisi
29 Kasım 2017 ATV yayın akışı
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