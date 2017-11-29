29 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı
29 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:30 6 Mantı
07:35 Yeşil Deniz
10:05 1'de Bugün
10:15 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Yalaza
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:30 Mevlit Kandili
21:00 Diriliş Ertuğrul
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Kalk Gidelim
03:40 1'de Bugün
03:50 Bir Yastıkta Kocayalım
05:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi