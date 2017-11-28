28/11/2017 00:13


28 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d Yayin akisi

28 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Siyah Beyaz Aşk

11:15 Nursel'le Evin Tadı

12:45 Alışveriş Melekleri

14:45 Magazin D

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Kızlarım İçin

22:15 Kızlarım İçin

00:30 Dizi

04:30 Alışveriş Melekleri


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İki terörist kendini patlattı çok sayıda ölü ve yaralı var

hava harekatı

Terör örgütüne ait 41 hedef vuruldu

Cihan Birlik

AKP’li eski başkanın aracına ses bombalı saldırı düzenlendi

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 28 Kasım altın fiyatları

 Yazarlarımız
turker erturk

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