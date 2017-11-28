28/11/2017 00:07
28 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
28 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 Hayat Sırları
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Ufak Tefek Cinayetler
23:45 Siyah İnci
00:00 Dizi
02:30 Tut Sözünü
04:30 Olay Yeri