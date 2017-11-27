27/11/2017 23:55


28 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 Yayin akisi

28 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:35 6 Mantı

07:35 Yeşil Deniz

10:05 1'de Bugün

10:15 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Yalaza

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

23:05 Adı Yunus

01:10 Leyla ile Mecnun

02:50 Kalk Gidelim

05:15 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


bağdat intihar saldırısı
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bağdat intihar saldırısı

İki terörist kendini patlattı çok sayıda ölü ve yaralı var

hava harekatı

Terör örgütüne ait 41 hedef vuruldu

Cihan Birlik

AKP’li eski başkanın aracına ses bombalı saldırı düzenlendi

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 28 Kasım altın fiyatları

 Yazarlarımız
turker erturk

Türkiye Freni Patlamış Kamyon Gibi

Tam tamına iki yıl önce bugün (27 Kasım 2015) köşe yazıma şöyle başlamıştım; “Geçtiğimiz Salı (24 Kasım 2015) günü SU-24 tipi Rus savaş uçağının düşürülmesi; ...

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