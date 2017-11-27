27/11/2017 15:56
27 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
27 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Siyah Beyaz Aşk
11:15 Nursel'le Evin Tadı
12:45 Alışveriş Melekleri
14:45 Magazin D16:30 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Siyah Beyaz Aşk
23:45 Meryem
02:30 Alışveriş Melekleri