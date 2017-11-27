27/11/2017 15:55


27 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

27 Kasım SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

07:30 Çocuktan Al Haberi

09:00 Zahide Yetiş'le

12:00 Pelin Karahan'la Nefis Tarifler

13:00 Gelin Evi

15:00 Seda ve Uğur'la

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

00:15 Gece Hattı

01:15 Klavye Delikanlıları

03:30 Seda ve Uğur'la

05:30 İlişki Durumu: Karışık


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 Yazarlarımız
turker erturk

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