27/11/2017 15:52
27 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
27 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:15 Cesur ve Güzel
06:45 Bugün
08:30 Hayat Sırları
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Söz
23:45 Hayat Sırları
02:30 Karaoğlan Geliyor
04:30 Olay Yeri