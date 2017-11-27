27/11/2017 15:50


27 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

27 Kasım FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Kasım 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Kasım 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:00 Kaybolan Çiçekler

12:50 Stil Avcıları

15:15 Memet Özer ile Mutfakta

16:00 Şevkat Yerimdar

17:00 Komşular

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20:00 Milyonluk Resim

21:00 Kayıtdışı

00:15 Kadın

02:45 Komşular

03:45 Stil Avcıları

05:30 İnadına Aşk


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 Yazarlarımız
turker erturk

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