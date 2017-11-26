26 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
26 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:15 Çocuklar Duymasın
08:45 Sahrap’la Lezzetli Sofralar
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Şule ile Vitrindekiler
14:00 Meryem
16:15 Siyah Beyaz Aşk
18:45 Kanal D Ana Haber Bülteni
20:00 Çocuklar Duymasın
23:30 İsimsizler
02:15 Mavi Cazibe
03:30 5N 1K
04:15 Çocuklar Duymasın