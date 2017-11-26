26/11/2017 01:32
26 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
26 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:15 Feryat
08:00 Mesut Yar Sunar
10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Fazilet Hanım ve Kızları
16:00 Ufak Tefek Cinayetler
19:00 Star Haber
20:00 Dolunay
23:45 İstanbullu Gelin
02:30 Ufak Tefek Cinayetler
04:30 Elveda