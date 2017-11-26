26/11/2017 01:32


26 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı

star tv canli izle

26 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:15 Feryat

08:00 Mesut Yar Sunar

10:00 Özlem Denizmen'le Kadınca

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:15 Fazilet Hanım ve Kızları

16:00 Ufak Tefek Cinayetler

19:00 Star Haber

20:00 Dolunay

23:45 İstanbullu Gelin

02:30 Ufak Tefek Cinayetler

04:30 Elveda


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