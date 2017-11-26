26 Kasım 2017 ATV yayın akışı
26 Kasım ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:30 Bahtiyar Ölmez
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Cennet'in Gözyaşları
00:15 Bahtiyar Ölmez
02:55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
04:40 Cennet'in Gözyaşları