24/11/2017 15:53
24 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
24 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Çocuklar Duymasın
11:30 Nursel'le Evin Tadı
13:00 Alışveriş Melekleri
14:45 Magazin D
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:45 Beyaz Show