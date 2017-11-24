24 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı
24 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:35 İyilik Kulübü
07:15 Yeşil Deniz
09:50 1'de Bugün
10:00 Kalk Gidelim
12:40 Özel Gün Klipleri
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Aslan Ailem
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
00:10 Kalk Gidelim
02:35 Aslan Ailem
04:40 1'de Bugün
04:50 Bir Yastıkta Kocayalım