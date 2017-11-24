24/11/2017 15:42


24 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

24 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:35 İyilik Kulübü

07:15 Yeşil Deniz

09:50 1'de Bugün

10:00 Kalk Gidelim

12:40 Özel Gün Klipleri

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Aslan Ailem

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

00:10 Kalk Gidelim

02:35 Aslan Ailem

04:40 1'de Bugün

04:50 Bir Yastıkta Kocayalım


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