23/11/2017 16:21


23 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

23 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Meryem

11:30 Nursel'le Evin Tadı

13:00 Alışveriş Melekleri

14:45 Magazin D

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Vatanım Sensin

23:30 Siyah Beyaz Aşk

02:00 Alışveriş Melekleri

04:00 Meryem

04:50 Müzik Arası


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