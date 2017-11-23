23/11/2017 16:17
23 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
23 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Bugün
08:30 İstanbullu Gelin
09:45 Adını Sen Koy
11:00 Duymayan Kalmasın
13:00 Olay Yeri
15:30 Beni Affet
17:15 Adını Sen Koy
19:00 Star Haber
20:00 Siyah İnci
23:45 Söz
02:30 Bir Varmış Bir Yokmuş
04:30 Olay Yeri