23 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı
23 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:50 İyilik Kulübü
07:30 Kalk Gidelim
10:10 1'de Bugün
10:20 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Aslan Ailem
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vurdu Gol Oldu
20:55 Konyaspor - Marsilya
21:45 Devre Arası
22:00 Konyaspor - Marsilya
23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:00 Aslan Ailem
03:05 1'de Bugün
03:15 Kalk Gidelim
05:20 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi