23/11/2017 16:09


23 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

23 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:50 İyilik Kulübü

07:30 Kalk Gidelim

10:10 1'de Bugün

10:20 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Aslan Ailem

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vurdu Gol Oldu

20:55 Konyaspor - Marsilya

21:45 Devre Arası

22:00 Konyaspor - Marsilya

23:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

01:00 Aslan Ailem

03:05 1'de Bugün

03:15 Kalk Gidelim

05:20 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi


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