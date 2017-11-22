22/11/2017 16:30


22 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

22 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye

09:30 Hayati ve Diğerleri

11:30 Nursel'le Evin Tadı

13:00 Alışveriş Melekleri

14:45 Magazin D

16:30 Arka Sokaklar

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00 Meryem

23:30 Hayati ve Diğerleri

02:00 Alışveriş Melekleri

04:00 Ver Elini Aşk


mhp istifa
MHP'de bir toplu istifa daha
Tanem Sivar
Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen komşuları hakkında flaş karar
Mustafa Kemal Atatürk
Ulu Önder Atatürk'ün Öğretmenler hakkında söylediği sözler
Öğretmenler Günü
Öğretmenler Gününe özel anlamlı şiirler
Öğretmenler Günü
Öğretmenler Gününde alınabilecek hediyeler
İlgili Haberler
fox tv yayin akisi

22 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı

show tv yayin akisi

22 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

22 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı

atv yayin akisi

22 Kasım 2017 ATV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
mhp istifa

MHP'de bir toplu istifa daha

Tanem Sivar

Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen komşuları hakkında flaş karar

Mustafa Kemal Atatürk

Ulu Önder Atatürk'ün Öğretmenler hakkında söylediği sözler

Öğretmenler Günü

Öğretmenler Gününe özel anlamlı şiirler

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Amerika’dan silah desteği sürüyor

Amerika’nın Suriye’deki PKK/ PYD’lilere silah desteğinin hızla sürmesi, endişeleri de artırıyor. Bu silahların günün birinde Türkiye’yi hedef alacağı kuşkusu, aynı zamanda Amerika’nın dost mu, yoksa ...

Devam