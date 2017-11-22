22 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
22 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Hayati ve Diğerleri
11:30 Nursel'le Evin Tadı
13:00 Alışveriş Melekleri
14:45 Magazin D
16:30 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Meryem
23:30 Hayati ve Diğerleri
02:00 Alışveriş Melekleri
04:00 Ver Elini Aşk