22 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
22 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Hayati ve Diğerleri
11:30 Nursel'le Evin Tadı
13:00 Alışveriş Melekleri
14:45 Magazin D
16:30 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Meryem
23:30 Hayati ve Diğerleri
02:00 Alışveriş Melekleri
04:00 Ver Elini Aşk