22/11/2017 16:18


22 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

22 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:45 İyilik Kulübü

07:25 Yeşil Deniz

09:55 1'de Bugün

10:05 Beni Böyle Sev

12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:30 1'de Bugün

14:40 Bir Yastıkta Kocayalım

16:30 Aslan Ailem

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Diriliş Ertuğrul

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Kalk Gidelim

03:20 1'de Bugün

03:30 Yeşil Deniz

05:35        Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

 


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