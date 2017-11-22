22 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı
22 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:45 İyilik Kulübü
07:25 Yeşil Deniz
09:55 1'de Bugün
10:05 Beni Böyle Sev
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Bir Yastıkta Kocayalım
16:30 Aslan Ailem
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Diriliş Ertuğrul
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Kalk Gidelim
03:20 1'de Bugün
03:30 Yeşil Deniz
05:35 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi