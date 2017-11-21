21/11/2017 16:55
21 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
21 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
06:45 Kanal D İle Günaydın Türkiye
09:30 Siyah Beyaz Aşk
11:30 Nursel'le Evin Tadı
13:00 Alışveriş Melekleri
14:45 Magazin D
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20:00 Ver Elini Aşk
23:30 Meryem
02:00 Alışveriş Melekleri
04:00 Siyah Beyaz Aşk