21/11/2017 16:50


21 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı

star tv akisi

21 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

06:45 Bugün

08:30 Hayat Sırları

11:00 Duymayan Kalmasın

13:00 Olay Yeri

15:30 Beni Affet

17:15 Adını Sen Koy

19:00 Star Haber

20:00 Ufak Tefek Cinayetler

23:45 İstanbullu Gelin

02:30 Hayat Sırları

04:30 Olay Yeri


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