21/11/2017 16:41


21 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

21 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

06:50 İyilik Kulübü

07:30 Yeşil Deniz

10:05 1'de Bugün

10:15 Beni Böyle Sev

12:50 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

14:35 1'de Bugün

14:45 Bir Yastıkta Kocayalım

16:35 Aslan Ailem

18:55 Hava Durumu

19:00 Ana Haber

19:55 Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Beşiktaş-Porto"

20:45 Devre Arası

21:00 Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Beşiktaş-Porto"

22:00 Kalk Gidelim

00:50 Leyla ile Mecnun

02:25 Yeşil Deniz

04:25 Bir Yastıkta Kocayalım

05:35 -


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