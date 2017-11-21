21 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı
21 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
06:50 İyilik Kulübü
07:30 Yeşil Deniz
10:05 1'de Bugün
10:15 Beni Böyle Sev
12:50 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:35 1'de Bugün
14:45 Bir Yastıkta Kocayalım
16:35 Aslan Ailem
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
19:55 Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Beşiktaş-Porto"
20:45 Devre Arası
21:00 Şampiyonlar Ligi Grup Karş. "Beşiktaş-Porto"
22:00 Kalk Gidelim
00:50 Leyla ile Mecnun
02:25 Yeşil Deniz
04:25 Bir Yastıkta Kocayalım
05:35 -