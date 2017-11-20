20/11/2017 19:51
20 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı
20 Kasım SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
05:15 GÜLÜMSE YETER
07:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ
09:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:00 NEFİS TARİFLER
13:00 GELİN EVİ
15:00 SEDA VE UĞUR'LA
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 ÇUKUR
23:45 GECE HATTI
21 Kasım 2017 - Salı
00:45 KLAVYE DELİKANLILARI