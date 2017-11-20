20/11/2017 19:51


20 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

20 Kasım SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

05:15 GÜLÜMSE YETER

07:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ

09:00 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:00 NEFİS TARİFLER

13:00 GELİN EVİ

15:00 SEDA VE UĞUR'LA

18:45 SHOW TV ANA HABER

20:00 ÇUKUR

23:45 GECE HATTI

21 Kasım 2017 - Salı

00:45 KLAVYE DELİKANLILARI


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