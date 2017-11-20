20/11/2017 19:48
20 Kasım 2017 ATV yayın akışı
20 Kasım ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI
13:55 SEVEN NE YAPMAZ
16:00 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KIRGIN ÇİÇEKLER
23:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
21 Kasım 2017 - Salı
00:30 SON DURAK
01:30 KANATSIZ KUŞLAR