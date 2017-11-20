20 Kasım 2017 ATV yayın akışı

Geçtiğimiz Cumartesi (11 Kasım 2017), “Cumhuriyeti Anlamak” konulu konferansta konuşmacı olmak için Karadeniz Ereğli’deydim. Konferansın bir gün öncesi olan 10 Kasım’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ...