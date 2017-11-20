20 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı
20 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 20 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:50 İyilik Kulübü
07:30 Yeşil Deniz
10:00 1'de Bugün
10:10 Beni Böyle Sev
12:50 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:35 1'de Bugün
14:45 Bir Yastıkta Kocayalım
16:35 Seksenler
18:55 Hava Durumu
19:00 Ana Haber
20:00 Yalaza
23:15 Kalk Gidelim
01:55 Yeşil Deniz
04:05 1'de Bugün
04:20 Bir Yastıkta Kocayalım
05:40 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi