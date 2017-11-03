3 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
3 Kasım KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 VER ELİNİ AŞK
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:30 MAGAZİN D
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 ARKA SOKAKLAR
23:45 BEYAZ SHOW
4 Kasım 2017 - Cumartesi
01:45 İSİMSİZLER
04:00 SİYAH BEYAZ AŞK
06:45 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ