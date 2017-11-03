3 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı
3 Kasım SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
05:15 GÜLÜMSE YETER
07:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ
09:00 CUMA SABAHI
12:00 NEFİS TARİFLER
13:00 GELİN EVİ
15:00 SEDA VE UĞUR'LA
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 KALP ATIŞI
23:45 GECE HATTI
4 Kasım 2017 - Cumartesi
00:45 ÇUKUR
03:00 SİZİ SEVİYORUM
06:15 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK