03/11/2017 13:33


3 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

3 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1231

09:45 ADINI SEN KOY / 194

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1232

17:15 ADINI SEN KOY

19:00 STAR HABER

20:00 İSTANBULLU GELİN

4 Kasım 2017 - Cumartesi

00:15 BİR HÜLYA AVŞAR SOHBETİ

04:30 ADINI SEN KOY

05:30 CESUR VE GÜZEL


Meral Akşener
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