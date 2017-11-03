3 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
3 Kasım STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1231
09:45 ADINI SEN KOY / 194
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1232
17:15 ADINI SEN KOY
19:00 STAR HABER
20:00 İSTANBULLU GELİN
4 Kasım 2017 - Cumartesi
00:15 BİR HÜLYA AVŞAR SOHBETİ
04:30 ADINI SEN KOY
05:30 CESUR VE GÜZEL