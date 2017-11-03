03/11/2017 13:31


3 Kasım 2017 ATV yayın akışı

3 Kasım ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 KANATSIZ KUŞLAR

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 AŞK VE MAVİ

4 Kasım 2017 - Cumartesi

00:15 SON DURAK

01:20 CENNETİN GÖZYAŞLARI

03:40 BENİM ANNEM BİR MELEK

04:30 KIRGIN ÇİÇEKLER


Meral Akşener
Meral Akşener diğer partilerle ittifak kuracak mı
kanal d yayin akisi
3 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
fox tv yayin akisi
3 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı
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3 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı
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