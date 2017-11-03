3 Kasım 2017 ATV yayın akışı
3 Kasım ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
08:30 NİHAT HATİPOĞLU
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 KANATSIZ KUŞLAR
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 AŞK VE MAVİ
4 Kasım 2017 - Cumartesi
00:15 SON DURAK
01:20 CENNETİN GÖZYAŞLARI
03:40 BENİM ANNEM BİR MELEK
04:30 KIRGIN ÇİÇEKLER