3 Kasım 2017 TRT 1 yayın akışı
3 Kasım TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Kasım 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:50 İYİLİK KULÜBÜ
07:30 YEŞİL DENİZ
10:001'DE BUGÜN
10:10 BENİ BÖYLE SEV
12:50 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD
14:35 1'DE BUGÜN
14:45 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
16:35 1'DE BUGÜN
16:45 HAKKINI HELAL ET
18:55 HAVA DURUMU
19:00 ANA HABER
19:40 DOĞRUSU NE?
19:45 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
23:45 YUMURTA
4 Kasım 2017 - Cumartesi
01:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD
02:55 YEŞİL DENİZ
04:50 BİR YASTIKTA KOCAYALIM