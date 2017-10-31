31/10/2017 13:48


31 Ekim 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

31 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 31 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 31 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 CENNETİN GÖZYAŞLARI

16:00 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

23:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

00:30 CENNETİN GÖZYAŞLARI

02:45 SEVEN NE YAPMAZ


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