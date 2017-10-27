27/10/2017 13:06


27 Ekim 2017 KANAL D yayın akışı

kanal d yayin akisi

27 Ekim KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE

10:00 VER ELİNİ AŞK

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:30 MAGAZİN D

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 ARKA SOKAKLAR

23:15 BEYAZ SHOW

28 Ekim 2017 - Cumartesi

02:00 İSİMSİZLER


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