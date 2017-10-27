27/10/2017 13:06
27 Ekim 2017 KANAL D yayın akışı
27 Ekim KANAL D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli KANAL D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 VER ELİNİ AŞK
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:30 MAGAZİN D
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 ARKA SOKAKLAR
23:15 BEYAZ SHOW
28 Ekim 2017 - Cumartesi
02:00 İSİMSİZLER