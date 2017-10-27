27/10/2017 13:04


27 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

27 Ekim FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

05:15 NO 309 - TEKRAR

07:15 İSMAİLKÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

10:00 KAYBOLAN ÇİÇEKLER

13:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

13:45 KADIN - TEKRAR

16:30 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

19:00 FATİH PORTAKAL İLE FOXANAHABER

20:00 ŞEVKAT YERİMDAR

28 Ekim 2017 - Cumartesi

00:30 İLK BULUŞMA - TEKRAR

02:00 NO 309 - TEKRAR

03:45 İNADINA AŞK- TEKRAR

05:45 NO 309 - TEKRAR


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