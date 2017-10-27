27/10/2017 12:32


27 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

27 Ekim SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

05:45 GÜLÜMSE YETER

07:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ

09:00 CUMA SABAHI

12:00 NEFİS TARİFLER

13:00 GELİN EVİ

15:00 SEDA VE UĞUR'LA

18:45 SHOW TV ANA HABER

20:00 KALP ATIŞI

23:45 YÜZ YÜZE

28 Ekim 2017 - Cumartesi

04:15 NEFİS TARİFLER

06:15 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK


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