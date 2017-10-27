27 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
27 Ekim SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
05:45 GÜLÜMSE YETER
07:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ
09:00 CUMA SABAHI
12:00 NEFİS TARİFLER
13:00 GELİN EVİ
15:00 SEDA VE UĞUR'LA
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 KALP ATIŞI
23:45 YÜZ YÜZE
28 Ekim 2017 - Cumartesi
04:15 NEFİS TARİFLER
06:15 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK