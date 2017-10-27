27 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
27 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1241
09:45 ADINI SEN KOY / 204
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1242
17:15 ADINI SEN KOY / 205
19:00 STAR HABER
20:00 İSTANBULLU GELİN / 22
28 Ekim 2017 - Cumartesi
00:15 BİR HÜLYA AVŞAR SOHBETİ
04:30 ADINI SEN KOY
05:30 CESUR VE GÜZEL