27/10/2017 12:31


27 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

27 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1241

09:45 ADINI SEN KOY / 204

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1242

17:15 ADINI SEN KOY / 205

19:00 STAR HABER

20:00 İSTANBULLU GELİN / 22

28 Ekim 2017 - Cumartesi

00:15 BİR HÜLYA AVŞAR SOHBETİ

04:30 ADINI SEN KOY

05:30 CESUR VE GÜZEL


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