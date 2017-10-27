27 Ekim 2017 ATV yayın akışı
27 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
08:30 NİHAT HATİPOĞLU
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 CENNETİN GÖZYAŞLARI
16:00 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 AŞK VE MAVİ
28 Ekim 2017 - Cumartesi
00:15 SON DURAK
01:20 CENNETİN GÖZYAŞLARI
03:40 BENİM ANNEM BİR MELEK
04:30 KIRGIN ÇİÇEKLER