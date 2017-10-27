27/10/2017 12:26


27 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

27 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:55 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR...

07:15 İYİLİK KULÜBÜ

07:55 YEŞİL DENİZ

10:10 1'DE BUGÜN

10:20 BENİ BÖYLE SEV

12:50 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD

14:35 1'DE BUGÜN

14:45 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

16:35 1'DE BUGÜN

16:45 HAKKINI HELAL ET

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

23:40 ASLAN AİLEM

28 Ekim 2017 - Cumartesi

02:00 YEŞİL DENİZ

03:45 İYİLİK KULÜBÜ

04:15 1'DE BUGÜN

04:25 BİR YASTIKTA KOCAYALIM


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