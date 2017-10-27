27 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
27 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 27 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:55 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR...
07:15 İYİLİK KULÜBÜ
07:55 YEŞİL DENİZ
10:10 1'DE BUGÜN
10:20 BENİ BÖYLE SEV
12:50 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD
14:35 1'DE BUGÜN
14:45 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
16:35 1'DE BUGÜN
16:45 HAKKINI HELAL ET
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
23:40 ASLAN AİLEM
28 Ekim 2017 - Cumartesi
02:00 YEŞİL DENİZ
03:45 İYİLİK KULÜBÜ
04:15 1'DE BUGÜN
04:25 BİR YASTIKTA KOCAYALIM