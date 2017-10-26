26 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
26 Ekim SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
04:45 GÜLÜMSE YETER
07:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ
09:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:00 NEFİS TARİFLER
13:00 GELİN EVİ
15:00 SEDA VE UĞUR'LA
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 YÜZ YÜZE
22:15 YÜZ YÜZE
27 Ekim 2017 - Cuma
01:30 KLAVYE DELİKANLILARI
03:30 ÇUKUR
05:45 GÜLÜMSE YETER