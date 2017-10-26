26/10/2017 12:03


26 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

26 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1240

09:45 ADINI SEN KOY / 203

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1241

17:15 ADINI SEN KOY / 204

19:00 STAR HABER

20:00 SİYAH İNCİ / 5

23:45 UFAK TEFEK CİNAYETLER / 1

27 Ekim 2017 - Cuma

02:30 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

04:00 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

05:30 CESUR VE GÜZEL

06:45 BUGÜN


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