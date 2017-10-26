26/10/2017 12:02


26 Ekim 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

26 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

16:00 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KANATSIZ KUŞLAR

27 Ekim 2017 - Cuma

00:15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR

01:25 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

04:10 SEVEN NE YAPMAZ


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