26 Ekim 2017 ATV yayın akışı
26 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
16:00 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KANATSIZ KUŞLAR
27 Ekim 2017 - Cuma
00:15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR
01:25 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
04:10 SEVEN NE YAPMAZ