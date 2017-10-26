26 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
26 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:00 İYİLİK KULÜBÜ
07:40 YEŞİL DENİZ
10:15 1'DE BUGÜN
10:25 BENİ BÖYLE SEV
12:50 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD
14:35 1'DE BUGÜN
14:45 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
16:35 1'DE BUGÜN
16:45 HAKKINI HELAL ET
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 YAĞMUR ADAM
22:45 ASLAN AİLEM
27 Ekim 2017 - Cuma
01:10 HAKKINI HELAL ET
03:10 İYİLİK KULÜBÜ
03:35 1'DE BUGÜN
03:45 YEŞİL DENİZ