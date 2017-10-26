26/10/2017 11:59


26 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

26 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 26 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:00 İYİLİK KULÜBÜ

07:40 YEŞİL DENİZ

10:15 1'DE BUGÜN

10:25 BENİ BÖYLE SEV

12:50 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD

14:35 1'DE BUGÜN

14:45 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

16:35 1'DE BUGÜN

16:45 HAKKINI HELAL ET

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 YAĞMUR ADAM

22:45 ASLAN AİLEM

27 Ekim 2017 - Cuma

01:10 HAKKINI HELAL ET

03:10 İYİLİK KULÜBÜ

03:35 1'DE BUGÜN

03:45 YEŞİL DENİZ


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