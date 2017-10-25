25/10/2017 14:41


25 Ekim 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

25 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 KANATSIZ KUŞLAR

16:00 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 SEVEN NE YAPMAZ

23:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

26 Ekim 2017 - Perşembe

00:30 SON DURAK

01:30 KANATSIZ KUŞLAR

04:20 SEVEN NE YAPMAZ


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