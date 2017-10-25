25/10/2017 14:39


25 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

25 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 25 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:00 İYİLİK KULÜBÜ

07:40 YEŞİL DENİZ

10:10 1'DE BUGÜN

10:20 BENİ BÖYLE SEV

12:50 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD

14:35 1'DE BUGÜN

14:45 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

16:35 1'DE BUGÜN

16:45 HAKKINI HELAL ET

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"

23:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

26 Ekim 2017 - Perşembe

01:00 HAKKINI HELAL ET

03:15 İYİLİK KULÜBÜ

03:40 YEŞİL DENİZ


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