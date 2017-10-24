24/10/2017 13:43


24 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

24 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1238

09:45 ADINI SEN KOY / 201

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1239

17:15 ADINI SEN KOY / 202

19:00 STAR HABER

20:00 UFAK TEFEK CİNAYETLER / 1

22:30 YERLİ DİZİ / TKR

25 Ekim 2017 - Çarşamba

04:45 ADINI SEN KOY / 187

05:45 CESUR VE GÜZEL / 12

06:45 BUGÜN


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