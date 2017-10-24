24 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
24 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1238
09:45 ADINI SEN KOY / 201
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1239
17:15 ADINI SEN KOY / 202
19:00 STAR HABER
20:00 UFAK TEFEK CİNAYETLER / 1
22:30 YERLİ DİZİ / TKR
25 Ekim 2017 - Çarşamba
04:45 ADINI SEN KOY / 187
05:45 CESUR VE GÜZEL / 12
06:45 BUGÜN