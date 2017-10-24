24 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
24 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR...
07:05 İYİLİK KULÜBÜ
07:45 YEŞİL DENİZ
10:05 1'DE BUGÜN
10:15 BENİ BÖYLE SEV
12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD
14:30 1'DE BUGÜN
14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
16:45 HAKKINI HELAL ET
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 BİR GÜN BİR ÇOCUK
22:20 ASLAN AİLEM
25 Ekim 2017 - Çarşamba
00:45 LEYLA İLE MECNUN
02:15 YEŞİL DENİZ
04:20 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
06:55 İYİLİK KULÜBÜ