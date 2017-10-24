24/10/2017 13:37


24 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

24 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR...

07:05 İYİLİK KULÜBÜ

07:45 YEŞİL DENİZ

10:05 1'DE BUGÜN

10:15 BENİ BÖYLE SEV

12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD

14:30 1'DE BUGÜN

14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

16:45 HAKKINI HELAL ET

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 BİR GÜN BİR ÇOCUK

22:20 ASLAN AİLEM

25 Ekim 2017 - Çarşamba

00:45 LEYLA İLE MECNUN

02:15 YEŞİL DENİZ

04:20 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

06:55 İYİLİK KULÜBÜ


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